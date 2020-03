Social Distancing - Tesla und andere Elektroautos helfen bei der sozialen Isolation

• Soziale Isolation dank Elektroautos• Camping Modus im Tesla• Tesla bietet "Touch-Less Delivery"

E-Autos helfen beim Social Distancing

In Zeiten der Corona-Pandemie wird in Deutschland und weltweit "Social Distancing", also soziales Distanzieren, besonders groß geschrieben, um die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen, beziehungsweise zu verlangsamen.