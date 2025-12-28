DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -5,7%Nas23.593 -0,1%Bitcoin74.499 -0,1%Euro1,1761 -0,1%Öl60,64 -2,6%Gold4.533 +1,2%
Israels Armee nimmt Laser-Abwehrwaffe in Empfang

28.12.25 17:24 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat eine Laser-Abwehrwaffe erhalten, die nun in die mehrschichtige Luftabwehr des Landes integriert werden soll. Das Lasersystem sei den Streitkräften übergeben worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. An der Entwicklung waren die Rüstungsunternehmen Elbit Systems und Rafael beteiligt.

Das System "Iron Beam" (Eiserner Strahl) gilt als weiterer Baustein der israelischen Luftabwehr neben Iron Dome, David's Sling und Arrow. Tests hätten gezeigt, dass es Raketen, Mörsergranaten, Luftfahrzeuge und Drohnen zuverlässig abfangen könne. Zudem sei es deutlich kostengünstiger als bisherige Systeme.

Nach US-Angaben können mit dem Lasersystem etwa Drohnen für rund vier Dollar pro Einsatz neutralisiert werden. Das bislang eingesetzte mehrstufige Raketenabwehrsystem ist dagegen erheblich teurer.

Rafael-Chef Steinitz spricht von Novum in der Luftabwehr

Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem "historischen Moment", der die Bedrohungslage grundlegend verändere. Das System sei voll einsatzbereit und sende eine klare Botschaft an Israels Feinde: "Fordert uns nicht heraus." Diese Botschaft hallte "von Teheran über Sanaa bis Beirut wider", sagte Katz.

Der Generaldirektor des Verteidigungsministeriums, Amir Baram, sprach vom "Beginn einer technologischen Revolution". Während die Produktion anlaufe, werde bereits an der nächsten Generation von Verteidigungssystemen für Land- und Lufteinsatz gearbeitet.

Der Rafael-Vorsitzende Juval Steinitz erklärte: "Heute beginnt das Zeitalter der Hochenergielaser-Verteidigung." Israel sei das erste Land, das ein einsatzfähiges Lasersystem zur Abwehr von Bedrohungen aus der Luft in Betrieb nehme./le/DP/he