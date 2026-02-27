DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.608 -0,2%Euro1,1807 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Israels Generalstabschef: greifen Hunderte Ziele im Iran an

28.02.26 19:11 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die gegenseitigen Angriffe zwischen Israel und dem Iran sind nach israelischen Angaben auch am Abend fortgesetzt worden. "In diesem Moment greifen israelische Luftwaffenpiloten unter erheblichem persönlichen Risiko und in Abstimmung mit US-amerikanischen Angriffen Hunderte Ziele im Iran an", sagte Israels Generalstabschef Ejal Zamir einer Mitteilung zufolge. In einer weiteren Mitteilung des Militärs hieß es, rund 200 Kampfjets seien eingesetzt worden. Es handele sich um den größten Einsatz dieser Art in der Geschichte der israelischen Luftwaffe, hieß es weiter.

Luftverteidigungssysteme und die Marine seien im Einsatz, um Israels Luftraum und Küsten vor Raketenangriffen und Bedrohungen aus der Luft und vom Meer zu schützen, hieß es von Zamir weiter. "Unsere Bodentruppen sind entlang der Grenzen positioniert, um jeden Versuch, in israelisches Gebiet einzudringen, zu vereiteln und abzuwehren."

Gleichzeitig warnte er die Bürger vor Leichtsinn und einem vorzeitigen Verlassen der Schutzräume bei Raketenalarm. "Wir dürfen die Fähigkeit des Feindes, uns Schaden zuzufügen, nicht unterschätzen", betonte er. Das Verteidigungssystem sei nicht undurchlässig.

In Israel wurde auch am frühen Abend wiederholt Raketenalarm ausgelöst.

In mehreren israelischen Ortschaften wurden im Laufe des Tages Gebäude von iranischen Raketen getroffen. In einer Mitteilung des Militärs wurde vermutet, dass möglicherweise auch Streumunition eingesetzt wurde. Diese Angaben konnten zunächst nicht überprüft werden./czy/DP/stk