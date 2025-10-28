DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -3,0%Nas23.847 +0,9%Bitcoin98.393 +0,4%Euro1,1659 +0,1%Öl64,41 -2,0%Gold3.949 -1,1%
Israels Verteidigungsminister: Hamas wird hohen Preis zahlen

28.10.25 19:05 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat der islamistischen Terrororganisation Hamas gedroht. Die Hamas werde einen "hohen Preis zahlen für den Angriff auf israelische Soldaten in Gaza und für die Verletzung des Abkommens über die Rückgabe der getöteten Geiseln", sagte Katz nach Angaben seines Büros. Mit dem Angriff habe die Hamas eine "rote Linie" überschritten. Die israelische Armee werde darauf mit großer Härte reagieren. Die Hamas werde doppelt und dreifach zahlen, sagte Katz demnach./le/DP/jha