JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag gesucht

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 31,30 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 31,44 EUR. Bei 31,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 13.342 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,36 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,58 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,44 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit Abgaben von 41,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,17 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 238,69 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,95 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. JENOPTIK dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2024 präsentieren.

