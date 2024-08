JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 26,40 EUR an der Tafel.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 26,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 26,40 EUR. Das Tagestief markierte die JENOPTIK-Aktie bei 26,28 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.977 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 17,95 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Mit einem Kursverlust von 24,39 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,430 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 234,06 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,73 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Experten sehen bei JENOPTIK-Aktie Potenzial

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Minus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beendet den Montagshandel im Plus