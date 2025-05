JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Freitagvormittag fester

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 17,98 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 17,98 EUR. Bei 18,25 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.770 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 30,44 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,30 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 25,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,405 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,80 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 25.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,32 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 300,67 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 297,33 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,54 EUR je Aktie.

