JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 19,08 EUR nach.

Der JENOPTIK-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 19,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,80 EUR. Bei 18,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.178 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 30,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 32,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,394 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,51 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,27 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der JENOPTIK-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

