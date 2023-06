JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel JENOPTIK 30,94 EUR

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 30,66 EUR. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 30,44 EUR. Bei 30,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.576 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 8,81 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,44 EUR am 14.10.2022. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 66,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 35,17 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 238,69 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JENOPTIK einen Umsatz von 219,95 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. Schätzungsweise am 08.08.2024 dürfte JENOPTIK die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

