JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 26,50 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 26,50 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,50 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.347 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 24,68 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,404 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 284,66 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 270,84 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Am 18.11.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,68 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

