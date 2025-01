JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Mittwochmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 22,92 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:38 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 22,92 EUR. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 22,86 EUR. Bei 23,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 23.163 Stück.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 11,69 Prozent sinken.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,418 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,80 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 274,31 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

