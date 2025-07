JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Aufschlag

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 19,91 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 19,91 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,94 EUR. Bei 19,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.288 JENOPTIK-Aktien.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 46,66 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,394 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR im Vergleich zu 256,15 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,43 EUR je JENOPTIK-Aktie belaufen.

