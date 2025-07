JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 19,91 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 19,91 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.177 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 31,82 Prozent niedriger. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,394 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 26,23 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.05.2025. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 243,59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.08.2026 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

