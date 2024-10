JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 28,94 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 28,94 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,16 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.334 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 31,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 38,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 09.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 284,66 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

