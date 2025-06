JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 19,63 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 19,63 EUR. In der Spitze büßte die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,37 EUR ein. Bei 19,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 65.748 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die JENOPTIK-Aktie somit 33,41 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,394 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 26,23 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Den erwarteten Gewinn je JENOPTIK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Indexanpassungen: IONOS steigt in MDAX auf - JENOPTIK steigen in SDAX ab - IONOS-Aktie gefragt

Mai 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie