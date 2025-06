JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittag fester

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 19,88 EUR.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 19,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,91 EUR. Bei 19,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.663 JENOPTIK-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,48 EUR. 48,29 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 38,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,394 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,23 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 13.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Indexanpassungen: IONOS steigt in MDAX auf - JENOPTIK steigen in SDAX ab - IONOS-Aktie gefragt

Mai 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie