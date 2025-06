JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag im Aufwind

JENOPTIK im Blick

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 19,70 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 19,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,79 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.942 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 29,48 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,11 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,394 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 legte JENOPTIK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,44 EUR je JENOPTIK-Aktie.

