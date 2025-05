JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Montagvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 19,49 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 4,4 Prozent im Plus bei 19,49 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 18,98 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 62.425 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.06.2024 auf bis zu 30,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 56,18 Prozent zulegen. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,405 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,80 EUR aus.

Am 25.03.2025 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,27 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 300,67 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 17,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 13.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je Aktie aus.

