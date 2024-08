So entwickelt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Grün

12.08.24 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 27,64 EUR.

Das Papier von JENOPTIK konnte um 11:37 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 27,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bei 27,72 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.290 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft. Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,66 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,96 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,79 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,405 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,67 EUR. Am 09.05.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 270,84 Mio. EUR umgesetzt worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je JENOPTIK-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone Optimismus in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag stärker

