JENOPTIK Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 18,77 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 18,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,41 EUR. Bei 18,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 142.736 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,17 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Abschläge von 23,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,405 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 27,80 EUR an.

JENOPTIK ließ sich am 25.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 300,67 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.08.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,57 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

