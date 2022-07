JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag gefragt

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14.07.2022 09:22:01 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 21,06 EUR. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,16 EUR. Bei 20,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.250 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,80 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 44,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 20,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 5,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 34,79 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 10.11.2021 vor.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

