JENOPTIK Aktie News: Anleger schicken JENOPTIK am Nachmittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,96 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 28,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 29,00 EUR. Mit einem Wert von 28,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.107 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 31,14 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 7,53 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 19,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Abschläge von 31,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,404 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 38,50 EUR.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte JENOPTIK am 12.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

