JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Donnerstagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,60 EUR nach oben.

Um 11:40 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,60 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 21,84 EUR. Bei 21,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.684 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 44,17 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,24 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 6,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,414 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 31,09 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 274,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 26.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,67 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

