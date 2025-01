JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 21,44 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 21,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 21,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.233 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Bei 20,24 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 5,60 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,414 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,09 EUR an.

Am 12.11.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 274,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,81 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

