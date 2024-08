JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 28,56 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die JENOPTIK-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 28,56 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,56 EUR aus. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 28,56 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,56 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 144 Aktien.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 9,03 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 43,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 18.11.2025 wird JENOPTIK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,70 EUR je JENOPTIK-Aktie.

