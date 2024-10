JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 26,46 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 26,46 EUR. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,44 EUR. Bei 26,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.212 JENOPTIK-Aktien.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 17,69 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,96 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,404 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,50 EUR.

Am 09.08.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 284,66 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,67 EUR je Aktie belaufen.

