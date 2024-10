Blick auf JENOPTIK-Kurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK präsentiert sich am Mittag stärker

18.10.24 12:05 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 24,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 11:48 Uhr 1,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 24,62 EUR. Bei 23,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 160.249 JENOPTIK-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (19,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 17,45 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,404 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,67 EUR. Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 284,66 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 270,84 Mio. EUR umgesetzt worden waren. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025. In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus Gewinne in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen nachmittags zu

Bildquellen: JENOPTIK