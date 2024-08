JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 28,40 EUR.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 28,40 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,26 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.412 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,65 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 19,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,72 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,390 EUR je JENOPTIK-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

JENOPTIK gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. JENOPTIK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 284,66 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 270,84 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. JENOPTIK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,68 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

