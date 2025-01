JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 21,78 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 21,78 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 21,56 EUR. Mit einem Wert von 22,04 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 77.354 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 20,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 7,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,414 EUR. Im Vorjahr erhielten JENOPTIK-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,09 EUR an.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 274,31 Mio. EUR gegenüber 263,81 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag