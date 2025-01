JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochvormittag in Grün

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 22,12 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 22,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 22,18 EUR. Bei 22,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.173 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 22.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,14 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 40,78 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,414 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,09 EUR.

Am 12.11.2024 lud JENOPTIK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 274,31 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,81 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 26.03.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,67 EUR je JENOPTIK-Aktie.

