JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag billiger

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 18,94 EUR abwärts.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 18,94 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 18,90 EUR. Bei 19,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.643 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Mit einem Zuwachs von 60,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,18 Prozent würde die JENOPTIK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,394 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die JENOPTIK-Aktie bei 26,51 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

