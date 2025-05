JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag mit Verlusten

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 19,03 EUR ab.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 11:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 19,03 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,99 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 49.568 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei 30,44 EUR markierte der Titel am 07.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 59,96 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR. Mit Abgaben von 24,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,406 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,51 EUR.

Am 13.05.2025 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 243,59 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

