JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 09:02 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 27,42 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 301 JENOPTIK-Aktien.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,21 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,409 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,350 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der JENOPTIK-Aktie wird bei 35,67 EUR angegeben.

JENOPTIK ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 256,15 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 234,06 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 09.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,74 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

