JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,86 EUR.

Um 09:02 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 26,86 EUR nach oben. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 26,86 EUR. Bei 26,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.365 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 31,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2024). Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 13,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 25,69 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,404 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,66 Mio. EUR im Vergleich zu 270,84 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von JENOPTIK wird am 12.11.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,68 EUR je Aktie.

