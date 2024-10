JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag ohne große Veränderung

JENOPTIK im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,40 EUR an der Tafel.

Die JENOPTIK-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 23,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die JENOPTIK-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,54 EUR. Bei 23,06 EUR markierte die JENOPTIK-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.402 JENOPTIK-Aktien.

Bei 31,14 EUR markierte der Titel am 22.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 20,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,10 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,404 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,67 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 09.08.2024. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte JENOPTIK die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,64 EUR je JENOPTIK-Aktie.

