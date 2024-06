JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Vormittag

Kurs der JENOPTIK

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 26,44 EUR.

Das Papier von JENOPTIK legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,44 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 26,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 777 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,72 EUR erreichte der Titel am 04.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 19,97 Prozent Plus fehlen der JENOPTIK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2023 auf bis zu 19,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,409 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 08.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,27 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,21 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 256,15 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234,06 Mio. EUR umgesetzt.

Am 09.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

