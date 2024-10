JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Mittag positiv

JENOPTIK im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 23,60 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:42 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 23,60 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 23,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.108 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,14 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 31,95 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 20,10 EUR. Abschläge von 14,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,404 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,67 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 284,66 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die JENOPTIK-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von JENOPTIK rechnen Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

