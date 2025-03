JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Mittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 22,98 EUR zu.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 22,98 EUR. Bei 23,38 EUR erreichte die JENOPTIK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 23,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.951 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 30,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 32,46 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 20,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,92 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,410 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,23 EUR an.

JENOPTIK gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 274,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 263,81 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 01.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2024 1,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

