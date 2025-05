JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag in Grün

JENOPTIK im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktionäre schickten das Papier von JENOPTIK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 19,08 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 19,08 EUR. Die JENOPTIK-Aktie legte bis auf 19,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 65.226 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,54 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 24,74 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,394 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,51 EUR.

JENOPTIK ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 243,59 Mio. EUR – eine Minderung von 4,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 256,15 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren verloren

JENOPTIK-Aktie knickt ein: JENOPTIK enttäuscht mit schwachem Jahresstart