JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 19,22 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 19,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 19,22 EUR. Bei 19,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.202 JENOPTIK-Aktien.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,394 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,51 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 256,15 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,46 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

