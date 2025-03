JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von JENOPTIK. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 21,72 EUR.

Um 11:45 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 21,72 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 21,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten JENOPTIK-Aktien beläuft sich auf 92.169 Stück.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,44 EUR an. Gewinne von 40,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,24 EUR. Dieser Wert wurde am 03.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 7,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,410 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,23 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

Am 25.03.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 300,67 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 263,81 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 01.04.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

