JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von JENOPTIK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 19,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 19,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die JENOPTIK-Aktie sogar auf 19,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 117.019 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,44 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 35,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,36 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 26,55 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,394 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,51 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte JENOPTIK die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JENOPTIK-Investment von vor 5 Jahren verloren

JENOPTIK-Aktie knickt ein: JENOPTIK enttäuscht mit schwachem Jahresstart