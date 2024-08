JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gewinnt am Mittag an Boden

So bewegt sich JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,96 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,96 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 27,98 EUR. Bei 27,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.000 JENOPTIK-Aktien.

Am 22.02.2024 markierte das Papier bei 31,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,37 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der JENOPTIK-Aktie 28,61 Prozent sinken.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2023 mit 0,350 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,67 EUR.

Am 09.08.2024 äußerte sich JENOPTIK zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 284,66 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,84 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,10 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. JENOPTIK dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,68 EUR im Jahr 2024 aus.

