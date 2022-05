JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK legt am Nachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 30.05.2022 16:22:00 Uhr 3,0 Prozent. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,54 EUR aus. Mit einem Wert von 26,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.208 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 37,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 29,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.05.2022 bei 22,02 EUR. Abschläge von 20,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,79 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 11.05.2022. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als JENOPTIK mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 208,55 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 18,49 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte JENOPTIK am 10.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

