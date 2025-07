JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 19,19 EUR ab.

Um 11:44 Uhr rutschte die JENOPTIK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 19,19 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 19,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.436 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der JENOPTIK-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,36 EUR ab. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 33,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,390 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,09 EUR je JENOPTIK-Aktie an.

JENOPTIK gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. JENOPTIK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 243,59 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

