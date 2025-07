JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 19,39 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 19,39 EUR. In der Spitze gewann die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,32 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.047 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 29,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 50,59 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,390 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,09 EUR.

JENOPTIK veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

