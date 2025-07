JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 18,91 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 18,91 EUR. Die JENOPTIK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,76 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,34 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.792 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 54,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,90 Prozent auf 243,59 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 256,15 Mio. EUR gelegen.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass JENOPTIK ein EPS in Höhe von 1,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

