JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 20,06 EUR.
Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 20,06 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 20,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,20 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 33.997 Aktien.
Bei einem Wert von 24,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der aktuelle Kurs der JENOPTIK-Aktie ist somit 23,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 28,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,367 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JENOPTIK in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR im Vergleich zu 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Aktie aus.
