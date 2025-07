JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 19,17 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 19,17 EUR nach. In der Spitze fiel die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,04 EUR. Bei 19,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52.148 JENOPTIK-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 34,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 33,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,09 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.05.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat JENOPTIK im vergangenen Quartal 243,59 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JENOPTIK 256,15 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können JENOPTIK-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

