Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Aktien für die Ewigkeit - Sieben Top-Titel für den langfristigen Anlagehorizont

Aktien für die Ewigkeit: Sieben Top-Titel für den langfristigen Anlagehorizont

Konzerne mit soliden Bilanzen, starker Marktstellung und hohen Wertsteigerungen bleiben gefragt. Sieben Vertreter fürs Depot.

Plattform auf Kundenfang

Check24 wird zur Bank - ein heikles Unterfangen.

Schlauer als der DAX

Der Index GLOBAX setzt auf die deutsche Exportstärke - und läuft besser als der Leitindex.

Die Richtigen erwischt

Diese sechs ausgezeichneten ­Investmentfonds helfen Anlegern bei der Altersvorsorge.

So geht der US-Konzern in die Offensive.

Das bessere Geschäft

Die Tests eines Covid-19-Impfstoffs sind zwar gestoppt. Die Geschäfte des Medizinkonzerns Johnson & Johnson laufen dennoch viel besser als erwartet.

Kopf der Woche: Harald Christ

Der Unternehmer und neue Schatzmeister der FDP im großen Interview.

Die bessere Wahl

Trump oder Biden - wer sitzt die nächsten vier Jahre im Weißen Haus? Auch Anleger können jetzt wählen: Mit neuen Zertifikaten, die auf die jeweiligen Profiteure setzen.

Effizienter entscheiden

Sanierungen erleichtern und Streit vermeiden - das ist neu im Gesetz zum Wohnungseigentum.



